Paté di fegatini di pollo

Una ricetta che rende facile quello che sembra difficile: il patè di fegatini di pollo. O lo si odia, o lo si ama! E quando lo si ama, ecco come imparare a farlo a casa propria. Ideale come antipasto sui crostini per le cene e i pranzi di Natale, perfetto per qualunque occasione. L'importante è curare la freschezza della materia prima, i fegatini di pollo. Per questo, rivolgetevi al vostro macellaio di fiducia.