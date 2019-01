Da Panicarola a Dubai per un evento speciale Lamborghini

Un viaggio non breve, quello che da Panicarola porta a Dubai. Onore e merito all’attrice assisiate ed event manager Debora Cattoni che ha esportato un format di sicuro interesse.

L’attrice, vecchia amica di PerugiaToday, si mostra capace di realizzare quello che a prima vista poteva sembrare quasi impossibile. Un conto è organizzare eventi in nome e memoria di un grande imprenditore, altro è reiterare l’evento dall’Umbria a Dubai. Il marchio Lamborghini è famoso nel mondo e il Gala Dinner Show “In Memory of Ferruccio Lamborghini” può legittimamente arrivare anche in Medio Oriente. Nel capoluogo dell'Arabia Saudita si prevede una risposta entusiastica alla proposta di Debora. Nello special contest, organizzato dalla manager umbra, ci saranno industriali e artisti.

Fra i primi, Fabio Lamborghini, appassionato custode del nome di Ferruccio Lamborghini, consapevole del filo rosso intergenerazionale. Fra gli artisti potrebbe figurare la star hollywoodiana Robert Davi, già presente nell’evento tenuto a Panicarola (Perugia), con il suo brillante repertorio di Frank Sinatra. A Dubai (3 milioni di abitanti) vanno forte le supercars e l’evento potrebbe fornire carburante all’aspetto economico-imprenditoriale. Un grande spot per il made in Italy.