Panettone avanzato? Ecco come trasformarlo in una torta di mele

Le feste sono finite (meno male, dice il nostro stomaco!) ma se ancora gira per casa quel panettone che proprio non siete riusciti a consumare, o il pandoro che vi fa venire i sensi di colpa quando vedete la bilancia, è il momento di tirare fuori la vostra creatività in cucina e stupire parenti e amici. Come? Riciclando i più tipici dolci delle feste natalizie.

Ecco allora un’idea, facile e veloce, per assaporare in modo diverso il vostro panettone.