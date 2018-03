Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana dal 5 all'11 marzo 2018. Tutti i segni e la classifica della settimana.

12- TORO. Settimana priva di smalto. Ci sono cambiamenti e scelte da fare, siete a un punto in cui volete cambiare vita. Ma il cambiamento non può avvenire adesso, perché saranno aprile e maggio i mesi più propizi. Lunedì e martedì vi sentirete affaticati. Non è settimana utile ai chiarimenti.

11- GEMELLI. Qualcuno potrebbe tornare a rivivere un problema economico. Da questa settimana si decide il futuro lavorativo e professionale. Bisogna agire subito per chi ha dei progetti. Mercoledì e giovedì luna in opposizione e disagi in vista. Recupero dalla prossima settimana.