Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana dal 5 all'11 febbraio 2018

Il nuovo oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni della settimana dal 5 all’11 febbraio 2018.

12) Leone: Dal punto di vista lavorativo volete chiedere di più: c’è chi ha ricevuto delle gratifiche ma non le reputa sufficienti e chi è talmente insoddisfatto da volere interrompere questo gioco. In questo periodo vi caratterizza un’insoddisfazione latente, ma è una situazione passeggera. Nella seconda parte del mese e a inizio marzo ci saranno soluzioni in arrivo. Chi l’estate dello scorso anno ha vissuto una crisi d’amore o tensioni dal punto di vista dei rapporti, questa settimana vivrà una situazione incerta, in bilico tra ragione e sentimenti. I nati sotto il segno del Leone sono molto orgogliosi: il consiglio è di lasciar passare l’acqua sotto i ponti, aspettando lo scorrere del tempo. Venerdì e sabato sono le giornate migliori. Se dovete discutere di cose personali o fare spese andateci cauti. Un avvertimento per chi frequenta un Leone: in questo periodo state attenti a non ferirli neppure di striscio.

11) Pesci: I nati sotto questo segno tendono a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e in questo periodo non sentono grande energia. Dal 20 febbraio al 6 marzo riscontrerete un miglioramento e se avrete l’opportunità di giocarvi una carta che credete vincente, scendete in campo e non datevi per vinti. Questa settimana sarà un po’ agitata, in particolar modo giovedì, venerdì e sabato saranno giornate faticose. Siete abituati a dare molto agli altri ma ad attendere di ricevere indietro la stessa cosa. In questo periodo vivrete una situazione di squilibrio, dove la bilancia penderà più a vostro favore. Attenzione nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Se vi sentite giù di corda o malinconici non vi tirate indietro. Questo è l’anno in cui rimettervi in carreggiata e puntare sull’amore.

10) Scorpione: Vi trovate in mezzo a dei piccoli attriti planetari. Vi faranno alcune proposte ma sarà ancora tutto da organizzare. Come per tutti i segni d’acqua, dal 20 febbraio al 6 marzo riceverete grandi risposte. Dunque, datevi da fare pur mantenendo la dovuta cautela. Il cielo del vostro 2018 è grande e le preoccupazioni eventualmente potranno riguardare le persone intorno a voi, come degli amici che chiedono il vostro aiuto o persone a voi vicine che non stanno bene. Da martedì a giovedì la Luna sarà nel vostro segno.