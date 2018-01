Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana dal 22 al 29 gennaio 2018

Il nuovo oroscopo di Paolo Fox e la classifica della settimana dal 22 al 29 gennaio 2018. Ecco tutti i segni zodiacali e che settimana sarà.

Vergine è uno dei personaggi più forti, alcune persone hanno un lavoro tranquillo non vogliono vivere scossoni, se vi piace vivere. Posto immeritato almeno fino a giovedì perché quello che fate lo fate bene. Il fine settimana fate le cose con cautela. I single potrebbero pensare di essere single, attenzione perché in questa settimana potreste combinare qualche guaio. Lo stress è ripagato, avete Saturno favorevole: i risultati non mancheranno e questo vi consolerà.

Leone, opposizioni planetarie che vive situazioni come una palla al piede, in questi giorni voi non vi sentite sfruttati per quello che valete, vi date anima e corpo e poi se i risultati non arrivano vi arrabbiate: i risconti migliori li avremo da primavera. Vivete la vita in maniera molto particolare, vi sentite al centro dell’attenzione di tutti, un po' come re Artù e volete al seguito persone fedeli e quando vi sentite detronizzati è quando qualcuno cerca di scalfire il vostro ruolo, alcuni lottano altri cambiano gioco. Entro maggio molti cambiamenti lavorativi. In amore siete penalizzati attenzione tra martedì e mercoledì.

Scorpione, una settimana un po’ giù per il segno zodiacale ma ci sono più mesi validi, sarete meno volenterosi, attenzione ai piccoli fastidi che potrebbero capitare per la vostra distrazione, condizione speciale qualcuno potrebbe essere preoccupato per una persona di casa. Siete sempre forti, anche se avete riscontri minori siete sempre energici, le cose che vi facevano male vi fanno meno male. I sentimenti in crisi da recuperare potrebbero subire un contraccolpo entro il 10 febbraio.

Sagittario, Giove era un tipo un po' bizzarro che si faceva piacere le cose, molti consumano la propria vita in maniera accelerata fino ai 35 anni. Settimana particolare, potreste essere messi sotto torchio, la parte più interessante sarà dopo la primavera. Dovete aspettare per i progetti importanti, in questo periodo si naviga a vista e i sentimenti possono recuperare. Giove offre la possibilità di vivere tra le stelle. Siamo di nuovo in partenza.