Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana dal 15 al 21 gennaio 2018

Il nuovo oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 gennaio 2018.

12. Bilancia: Cari bilanceri c’è una forte concentrazione dei pianeti. Si avvicinano delle giornate in cui potreste sentirvi un po’ nervosi o semplicemente stanchi. Lunedì, martedì e mercoledì sono delle giornate no. Quando vi trovate in questa condizione rischiate di dare un colpo negativo a tutto quello che vi circonda. Se vi dovesse capitare entro martedì di vivere tensioni o avere discussioni lasciate correre, perché da sabato 20 le cose cambieranno in maniera interessante. Se avete un’attività in cui avete un ruolo importante potreste trovarvi a fare da cuscinetto e tutto ciò potrebbe tradursi in qualche malessere fisico difficilmente da far passare. In queste situazioni le difese possono calare, quindi fino a martedì attenzione. Superate le divergenze, non escludo che questo periodo possa segnare un nuovo percorso di lavoro, che per alcuni è già iniziato da mesi. Ricapitolando, si tratta di un settimana confusa ma che a partire da sabato 20 si riprenderà.

11. Sagittario: Qualcuno potrebbe darvi piccoli problemi di carattere economico, ma dovrete reagire. Da questo punto di vista non c’è tranquillità, ma Venere inizia da giovedì un transito molto bello, quindi se ci sono amori da confermare o avete un nuovo percorso sentimentale da fare potete iniziare a guardarvi intorno. Le questioni di natura economica potrebbero risalire ad anni fa, per via del lungo transito di Saturno: il consiglio è di cercare la quadratura del cerchio. In questo periodo dovete farvi valere. Qualsiasi battaglia sarà vinta perché a partire dalla parte centrale dell’anno le cose per voi andranno per il meglio.