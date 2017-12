Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni zodiacali dal 25 al 31 dicembre 2017

Torna l’appuntamento della domenica con Paolo Fox, l’astrologo più amato e seguito dagli italiani, che, nella diretta del 24 dicembre 2017 di “Mezzogiornoin Famglia”, ha fornito agli spettatori la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 25 al 31 dicembre 2017, regalando qualche anticipazione sull'anno venturo.

In questa settimana che si avvia a chiudere l’anno, lasciando spazio al 2018, ecco cosa hanno in serbo le stelle per noi...