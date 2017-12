Oroscopo di Paolo Fox 2018, quando va in onda lo speciale su Rai Due

Paolo Fox, l’oroscopo 2018 inizia ad incuriosire non poco i milioni di italiani che ogni anno attendono con ansia le previsioni dell’astrologo più seguito.

Se nell'appuntamento domenicale di 'Mezzogiorno in famiglia' in onda ogni settimana su Rai Due sono già tantissimi i fan dei suggerimenti di Paolo Fox, ancora più numerosi diventano i curiosi pronti a verificare che nel corso dell'anno nuovo le parole dell'astrologo siano effettivamente aderenti al loro quotidiano.

Oroscopo Paolo Fox, lo speciale su Rai Due

Come di consueto, anche per il 2018, Rai Due trasmetterà lo speciale sull’oroscopo di Paolo Fox nel corso della trasmissione 'I Fatti Vostri'. Dal sito di Rai Due, infatti, si apprende che la consueta puntata di 'Mezzogiorno in famiglia' non andrà in onda domenica 31 dicembre, sostituita dalla replica della serie tv 'Un ciclone in famiglia'.

L'oroscopo di Paolo Fox, pertanto, andrà in onda il primo gennaio 2018 a partire dalle 11, nel corso del programma condotto da Giancarlo Magalli, quando l'astrologo darà le previsioni con l’ormai nota classifica dei segni zodiacali più e meno fortunati del nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana

Intanto, per quanti siano impazienti di scoprire le novità più imminenti relative al proprio segno, sono ancora consultabili le previsioni di Paolo Fox della settimana in corso, ‘termometro’ di ciò che sarà contenuto nei 'grafici' che verranno trasmessi prossimamente.