Oroscopo 2018 di Paolo Fox, la classifica dei segni zodiacali più fortunati

Oroscopo 2018 classifica Paolo Fox: Ariete

L’anno inizia in maniera impegnativa: gennaio sia per l’amore che il lavoro potreste avere dei piccoli e grandi ripensamenti. Un anno in cui molti Ariete dovranno rivedere alcune questioni soprattutto riguardanti il lavoro. È probabile che in primavera vogliate cambiare oppure che vi troviate in una situazione di stallo che comporta inevitabilmente una piccola o grande indecisione. Ora, gli Ariete hanno delle importanti cose da gestire e probabilmente prima di giugno o luglio non avranno grandi novità.

Quest’anno si divide in due: la prima parte è di preparazione con dei momenti anche piuttosto agitati attorno a gennaio e aprile, poi una seconda parte di grande successo. Luglio è il mese delle grandi novità, quindi per chi vuole sposarsi, convivere, progetti a lunga scadenza meglio puntare sulla seconda parte dell’anno che ha come alleato Urano che aiuta nelle vicende di carattere economico.

