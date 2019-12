Che anno sarà il 2020? L'Oroscopo dell'umbro Barbanera non ha dubbi: è quello del rilancio

Passato il Natale, è giunto il momento di incominciare a pensare che anno sarà il 2020. C'è chi si affida ai mercati, chi alle analisi economiche, chi si affida alla fede e chi, più che per tradizione che per vero credo, alle Stelle. In Umbria l'almanacco storico e molto popolare è certamente quello di Barbanera che studia gli astri fin dal 1760: "il sol, la luna e ogni sfera, or misura Barbanera per poter altrui predire tutto che ha da venire". Nell'oroscopo 2020 - in edicola - gli eredi di barbanera hanno esaminato e predetto che anno sarà a livello di tutti i segni.

Il 2020 sarà l'anno degli investimenti, dei nuovi progetti, del cambio di carriere e per chi punta su un nuovo amore da consolidare: "Seminare per raccogliere: è questo lo slogan - si legge su Barbanera - di un anno in cui, idealmente, si ara il terreno, si pianta, si coltiva e si guardano in prospettiva progetti futuri in procinto di sbocciare. Costruzioni e ricostruzioni si avvarranno di menti lungimiranti". Più che l'anno del corpo, del suo benessere e della sua forma perfetta, sarà l'anno di "un ritorno alla spiritualità". Così predisse Barbanera!