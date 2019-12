L'anno che verrà nel 2020, l'oroscopo umbro Barbanera ha decretato il podio dei segni più fortunati

Se il 2020, secondo lo storico almanacco umbro Barbanera, sarà l'anno della semina di nuovi progetti e speranze; sempre dagli eredi dell'indovino folignate arriva anche il podio dei segni più fortunati per l'anno che verrà. Nell'Oroscopo già mandato in stampa dall'editrice Campi sul gradino più basso del podio ci sono i Pesci, al secondo posto il Toro mentre l'anno 2020 sarà tutto per il Capricorno.

Per il Capricorno tanta fortuna in arrivo. Così recita - in sintesi - Oroscopo Barbanera: "Sei stato lungimirante, pronto ad altre mete da conquistare. Dalla seconda metà dell'anno, Marte ti lancerà la sfida e sarai di nuovo in gara per la vittoria".

Per il Toro fortuna ma con realismo: "Urano ti spiana la strada, e non è che l'inizio... Saturno proporziona le ambizioni alle reali potenzialità. In primavera e in autunno ogni desiderio diventa realtà".

Per i Pesci amore e solidità: "grazie a Plutone e Giove prosegui con baldanza sua tua strada, pronto a realizzare quei sogni d'amore per i quali dovrai soltanto salire al volo sul treno della velocità"