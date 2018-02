Nero Norcia, tutto pronto per il taglio del nastro..ma l'ospite atteso non ci sarà: il messaggio di Francesco Totti alla città

Tutto pronto per la mostra mercato dedicata al tartufo a Norcia, che per l'inaugurazione della sua 55esima edizione aveva scelto un ospite speciale. Francesco Totti però, a causa di alcuni impegni improrogabili, non potrà esserci.

“Pur riconoscendo l’importanza dell’evento e auspicando una pronta ripartenza di tutto il territorio colpito dal sisma, sono costretto a rinunciare alla mia partecipazione per impegni sportivi e lavorativi concomitanti”. Questo il messaggio che Francesco Totti ha inviato alla città di Norcia. Il calciatore non sarà dunque al taglio del nastro di Nero Norcia 2018, in programma venerdì 23 febbraio alle 16 a Porta Romana.

Insieme a Nicola Alemanno e Giuliano Boccanera, sindaco e assessore allo sviluppo economico del Comune di Norcia, interverranno all’apertura della manifestazione Maurizio Marello, sindaco di Alba, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, e Fernanda Cecchini, assessore regionale ad agricoltura e cultura. La mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina proseguirà sabato 24 e domenica 25 febbraio e poi dal 2 al 4 marzo e dal 9 all’11 marzo, con un ricco programma di appuntamenti, tra approfondimento e cultura, che affianca gli oltre 100 stand dedicati all’enogastronomia locale e nazionale.