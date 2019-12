Natale in Umbria, Monica Bellucci torna in Altotevere dalla famiglia: nuovo look e grande cordialità

La bellissima Monica Bellucci ancora una volta ha deciso di passare in Altotevere - la sua terra d'origine - insieme alla sua famiglia le feste di Natale. L'attrice - amatissima in tutto il mondo - era presente al pranzo del 25 al Castello dei Sorci insieme ai suoi genitori Brunella e Pasquale, altri parenti e i suoi più stretti collaboratori. Il tutto nella sala rosa, con tanto di caminetto, del castello rilanciato in chiave gastronomia dal grande Primetto e ora portato avanti dai suoi figli.

Il cronista Giorgio Galvani del Messaggero ha annotato anche il menù servito alla Divina Monica: antipasto di crostini "rossi" e di carne, tagliatelle e cappelletti della tradizione, arrosto misto e dolci. La Bellucci, come è sua abitudine, non si è nascosta o chiesto massima privacy - vista la presenza di tanti altri ospiti della struttura - ma ha vissuto la giornata come uno dei tanti turisti e locali venuti al castello per festeggiare il Natale. Cappotto rosso, abito nero e il nuovo taglio di capelli che sui social ha ricevuto un altissimo gradimento. Monica ancora una volta non si è dimenticata delle sue origini e della sua terra di confine tra Umbria e Toscana.