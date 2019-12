Arriva Natale, cosa regalare al vostro "lui": idee per ogni tipo di uomo

Se ancora non avete avuto tempo (o testa) per pensare al regalo di Natale giusto per il vostro “lui”, niente panico: ecco una lista di idee per voi da declinare in base ai vostri gusti e alle possibilità del vostro tempo e al budget a disposizione.

Sportivo

Se la vostra metà è uno sportivo, allora non sbaglierete pensando a un oggetto che può essergli utile durante gli allenamenti. Dal cardiofrequenzimetro da polso (ce ne sono da 33 euro in su) a una maglietta tecnica per gli allenamenti invernali in outdoor, fino alle confezioni di barrette proteiche che potete trovare di ogni gusto e sapore.

Classico

Se il vostro uomo è un tipo “classico”, potete optare sulla profumeria: dal suo profumo preferito, al dopobarba dall’odore antico, fino alle più moderne creme per la skin-care al maschile (ce ne sono da tutti i prezzi). Uomo “classico” però significa anche una bella cravatta, una sciarpa in seta o un tagliasigari, che potete trovare nelle tabaccherie più fornite.

Hi-tech

Altra tipologia di maschio è quello tecnologico: se il vostro compagno rientra in questa categoria ma voi non avete proprio idea di che cosa potrebbe piacergli o essergli utile, sappiate che ci sono moltissimi oggetti da tutti i prezzi che fanno certamente al caso vostro. Dalla stampante per foto portatile all’altoparlante bluetooth di ogni forma e dimensione (c’è anche quello da doccia!), dall’intramontabile Polaroid allo smartwatch per tutte le tasche, fino agli occhiali da sole con personal trainer integrato e agli auricolari bluetooth.

Romantico

Se invece il vostro lui è un romantico, allora andrete sul sicuro con un bel fotolibro che incornici i momenti più belli della vostra love-story, oppure una t-shirt con la foto di voi due insieme (e molti altri oggetti sono disponibili con la possibilità di personalizzazione fotografica). Se invece avete a disposizione un budget più importante, allora orientatevi su un week-end alle terme insieme, su un cofanetto viaggio o su un abbonamento a teatro, idea originale e di classe.

Inarrestabile

Infine, se l’uomo della vostra vita è una persona dinamica e che non sa stare ferma un minuto, per lui un biglietto per la Fiera del Fitness di Rimini, un giro su un’auto da corsa all’Autodromo dell’Umbria (o un corso di guida sportiva!), ma anche un abbonamento in palestra o un kit per fare la birra in casa.