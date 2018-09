La squadra di calcio di Foligno ha una super madrina: bellissima, umbra doc ed è una delle modelle più gettonate

Anche nel calcio moderno, fatto di business e lustrini ci può essere spazio per una bella favola. Eleonora Pieroni, folignate doc, da anni residente tra Roma e New York, contesa dalle più importanti case di moda e riviste di glamour, ha accettato, ovviamente a titolo di amicizia, di posare per alcuni scatti con la squadra della Virtus Foligno, che partecipa al campionato di calcio di prima categoria dell’Umbria.

Eleonora, che fa parte delle dame della Quintana, e ricopre il prestigioso incarico di madrina della giostra folignate nella città di New York, ha voluto incitare la squadra, dirigenti ,staff tecnico e calciatori, che hanno appena cominciato il campionato: “Ho accettato di buon grado di essere la madrina della squadra, per dare un apporto morale ai colori della mia città. Quando c’è la possibilità, torno sempre volentieri a Foligno, dove ho mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, anche se il mio primo sogno era quello di impegnarmi nel giornalismo”.

Per la Virtus Foligno, ha ringraziato il direttore sportivo Luca Labonia che ha voluto salutare Eleonora per la disponibilità: “Abbiamo molto apprezzato il gesto di Eleonora, avere una tifosa così famosa ci inorgoglisce e cercheremo di omaggiarla con delle prestazioni importanti, onorando la maglia e dando sempre il massimo. Non so se sarà possibile per i suoi tanti impegni vederla qualche volta allo stadio, certo è che la terremo informata sull'andamento del campionato".