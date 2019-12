Mercatini ed eventi natalizi in Umbria: quelli da non perdere

I borghi più belli della nostra regione durante il periodo natalizio si trasformano in molti casi in veri e propri gioielli: luci, colori, musica e presepi ne fanno delle fedeli riproduzioni della natività capaci di far meravigliare non solo i piccoli, ma anche i grandi. Naturalmente, ciò che non può mancare è un richiamo alla gastronomia, con i prodotti tipici offerti nei tradizionali mercatini. Vediamo quali sono, secondo l’autorevole parere di Gambero Rosso, i mercatini natalizi da non perdere.