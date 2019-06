Mariano Di Vaio aspetta il terzo figlio, Eleonora Brunacci è di nuovo incinta: l'annuncio su Instagram

Tutti in posa, a mostrare la pancia. Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci aspettano il terzo figlio. L'annuncio arriva dal profilo Instagram dell'influencer e imprenditore umbro con più di sei milioni di follower. E' la terza gravidanza per mamma Eleonora dopo Nathan Leone e Leonardo Liam. Sarà di nuovo un maschio o arriverà una bambina?

"Vedete le nostre pance? La nostra famiglia cresce velocemente - scrive Di Vaio - . Un altro pasticcino in arrivo. Ho sempre sognato di avere una grande famiglia e ci sentiamo così benedetti adesso". Poi il ringraziamento a Dio con un hashtag. E la foto di famiglia sfiora i 400mila like in poche ore.