Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci genitori per la terza volta, è nato Filiberto Noah: annuncio su Instagram

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci genitori per la terza volta. E' nato il terzo figlio, Filiberto Noah. Ad annunciarlo è l'influencer con un post su Instagram: "È nato Noah - si legge nel post - Grazie a Dio per averci guardato, e per aver dato a mia moglie la forza di fare un altro bambino in acqua, senza alcun aiuto ma solo con il suo cuore".

Per la coppia è il terzo figlio in quattro anni. A novembre 2016 è nato Nathan Leone, a giugno 2018 Leonardo Liam. E ora è arrivato anche Filiberto Noah. Tutti e tre i fratellini hanno già un profili instagram ufficiale.