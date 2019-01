E' l'italiano più bello del mondo, Mariano Di Vaio batte DiCaprio e Beckham

Mariano Di Vaio è rientrato nella classifica pubblicata da Tc Candler e dedicata ai 'The most handsome face 2018'. L'influencer e fashion blogger, ormai noto da anni nel mondo della moda (anche a livello internazionale), è stato scelto e collocato in una posizione di tutto rispetto.

Il nome 'Mariano Di Vaio', infatti, si legge all'ottavo posto della classifica, ben al di sopra di altri sex symbol di fama mondiale, provenienti dal mondo del cinema, del calcio, della musica. Al 13esimo posto della classifica Tc Candler, infatti, troviamo David Beckham, icona di bellezza maschile indiscussa. Al 42esimo c'è Zac Efron, al 72esimo Cristiano Ronaldo e, addirittura al 100esimo posto si posiziona Leonardo DiCaprio.