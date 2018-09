La confessione di Marco Bocci dopo il dramma: "Un semplice herpes è arrivato al cervello"

L'attore Marco Bocci, ospite a 'Verissimo' di Silvia Toffanin, ha parlato per la prima volta di un grave problema di salute che lo ha colpito nel maggio scorso, tanto da portalo al ricovero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Bocci racconta: “Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello”.

E ancora: “Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene". Fondalmentale il sostegno di Laura Chiatti, moglie da quattro anni e madre dei figli Pablo ed Enea: "Mi è stata vicino. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio”.

L'attore è stato costretto ad uno stop, assentandosi più volte durante le registrazioni di 'Amici di Maria De Filippi', talent show dove siedeva tra i giudici.