LA LETTERA "Auguri mamma Gabriella, elegante roccia sempre presente"

Un giorno speciale in casa Pistolini a Pietrafitta, dove mamma Gabriella soffia 73 candeline. Un giorno speciale in cui i figli hanno voluto farle un regalo speciale, non un qualcosa di materiale ma una lettera densa di amore ed emozione che riceviamo e pubblichiamo...

"Mamma Gabriella... Elegante roccia su cui tutti ci siamo attaccati, cara mamma quanto sei bella... Il tuo profumo è come un'eco che si propaga all'infinito.. Nei momenti di difficoltà ci sei sempre ed anche in quelli gioiosi... Sei una donna che dà sicurezza anche grazie alle vicissitudini che hai dovuto affrontare. Se penso a te immagino un cielo stellato e luccicante con una luna piena che riflette sulla terra. Sei una madre consigliera che sussurra dolcemente e non ti si può fare un torto, altrimenti ci si rimane storditi e senza anima. In questo felice giorno io e Marco ti auguriamo i sogni più belli con tutto il nostro cuore..."

(Cristina e Marco Pistolini)