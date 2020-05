Idee speciali per una festa speciale, quella della mamma

Domenica 10 Maggio si celebra in tutta Italia (nel mondo in date diverse) la Festa della Mamma, una festa civile dedicata alla maternità.

In altri Paesi la ricorrenza cade in giorni diversi: in Spagna la prima domenica di maggio, nei Balcani l'8 marzo, a San Marino si festeggia il 15 marzo e in diversi Paesi arabi coincide con l'equinozio di primavera. Il significato, però, è certamente universale.

Un po’ di storia

Le origini della festa della mamma si perdono nella notte dei tempi, quando con l’arrivo della primavera le popolazioni politeiste rendevano omaggio alle divinità femminili legate alla fertilità. Nell’antica Grecia si esaltava il valore della maternità durante le celebrazioni per la dea Rea, madre di tutti gli Dei, mentre antichi romani dedicavano una settimana intera al culto di Cibele, divinità della Natura e simbolo di tutte le madri.

Nel 1870 la poetessa e attivista statunitense Julia Ward Howe, una convinta promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del 'Mother's Day for Peace', ma non riscosse troppo successo. Nel 1908 Anna Jarvis riuscì a organizzare in diverse città il primo 'Mother’s Day', dedicandolo al ricordo di sua madre.

Pian piano l’evento diventò sempre più celebre, tanto che nel 1914 l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Woodrow Wilson rese il 'Mother's Day' un appuntamento ufficiale da celebrare la seconda domenica di maggio.

Il giorno dedicato alla maternità si è diffuso in Italia a partire dalla metà degli anni '50, e secondo alcune fonti inizialmente ricorreva l'8 maggio; solo in seguito si decise di spostare la data alla seconda domenica di maggio.

Si tratta di un giorno unico per celebrare la maternità e la figura affettiva e sociale delle mamme di tutto il mondo; in questa festa i bimbi regalano alle loro madri lavoretti realizzati a scuola, disegni e poesie.

Idee da regalare per la festa della mamma

Se ancora non sapete cosa regalare alla vostra mamma nel giorno della sua festa, oltre a compiere qualche gesto di affetto concreto nei suoi confronti, vi proponiamo qualche idea da acquistare:

1. Prodotti beauty: cosa c’è di meglio di una bella maschera rilassante per il viso, oppure, un balsamo per prendersi cura dei capelli o ancora una crema per viso e corpo?

2. Servizio da tè: se la mamma che ama rilassarsi in compagnia delle amiche, un servizio da tè può essere un'idea regalo originale ed elegante

3. Set per giardinaggio: alla mamma che ama prendersi cura del giardino o del terrazzo farà sicuramente piacere un set da giardinaggio con tutti gli attrezzi necessari per curare fiori e piante

4. Profumo preferito: per non sbagliare mai!

5. Trattamento estetico: un trattamento estetico è sicuramente una delle idee regalo più apprezzate. Cosa regalare? Vi consigliamo di predisporre un coupon e sarà lei stessa a scegliere cosa più gradisce.

6. Una bottiglia di spumante per festeggiare: per una festa in famiglia come si deve, un regalo esclusivo come l’edizione limitata dello Scacciadiavoli (Montefalco, Umbria), Spumante Brut Rosé, ottenuto da sole uve Sagrantino.