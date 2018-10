Gwyneth Paltrow torna in Umbria, la foto del tramonto incanta Instagram

Una foto vale più di mille parole. Specie se hai milioni di follower e ti chiami Gwyneth Paltrow. L'attrice, in viaggio di nozze con il neo sposo, il produttore Brad Falchuk, posta su Instagram un tramonto umbro. La didascalia non lascia dubbi: "Umbrian sunset".

Piovono "cuori" e commenti, a decine di migliaia. Una meravigliosa pubblicità per l'Umbria. L'attrice era già stata avvistata nel cuore verde d'Italia nel 2017 e anche nel 2015.