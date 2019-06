Grande Fratello 2019, vince la concorrente umbra Martina Nasoni

Martina Nasoni, la 21enne ternana ha vinto l'edizione 16 del Grande Fratello. E anche 100mila euro.

Due mesi nella 'Casa' più spiata dagli italiani la giovane ternana prima in finale al Grande Fratello, ha sbaragliato tutti con la sua commovente storia del 'cuore di latta'. Ora tutta la città aspetta il suo ritorno.

La 21enne aveva scritto una toccante lettera alla mamma descrivendo la paura di non rivedersi più per quel cuore bizzarro, cuore di latta, così come il titolo della canzone dedicata da Irama, colpito dalla sua storia e che ha portato al successo al festival di Sanremo: "La vita è bella mamma - ha scritto la giovane alla mamma che ha avuto il suo stesso problema al cuore - la vita è ogni giorno un regalo. Ho rischiato di perdere la mia mamma, siamo cadute mamma e ci siamo trovate, poi siamo ricadute, e di nuovo ci siamo risollevate, ma non abbiamo mai perso il sorriso. Grazie mamma per essere sempre stata con me".