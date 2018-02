I nostri talenti: Giorgia Bazzanti dall'Umbria alla finale di Area Sanremo con “Le finestre non dormono mai”

“Le finestre non dormono mai” è la canzone con cui Giorgia Bazzanti è arrivata in finale ad Area Sanremo 2017. Scritto dalla cantautrice stessa, il brano è stato arrangiato e prodotto da Guido Guglielminetti, storico bassista e produttore di Francesco De Gregori (che ha collaborato anche con altri grandi nomi come Ivano Fossati, Lucio Battisti, Umberto Tozzi, Mia Martini, Lucio Dalla ed inoltre autore - insieme a Fossati - di “Un’emozione da poco”).

A dicembre 2016 era già uscito sui digital store il singolo “Guerra e baci” di Giorgia Bazzanti, che è poi rientrato tra le Top 20 di Area Sanremo Tour Videoclip 2017. Il singolo “Le finestre non dormono mai”, non solo vede la collaborazione e la partecipazione di Guglielminetti ma anche quella di Elio Rivagli alla batteria (le cui collaborazioni riguardano artisti come Baglioni, Zero, Ramazzotti, Elisa, Morricone, Fossati, Mannoia, Alejandro Sanz). Una canzone, spiega Giorgia, "volutamente “essenziale” e che esce dai soliti schemi". “Le finestre non dormono mai” è in uscita questi giorni sui digital store, in attesa del disco che uscirà prossimamente.