Capodanno umbro per Gandalf

Capodanno in Umbria per il Gandalf del grande schermo. L’attore inglese Ian McKellen è stato ospite del Castello di Procopio, a Migiana di Monte Tezio, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e ha usufruito dei servizi dell’aeroporto San Francesco per arrivare in Umbria e ripartire.

L’attore è arrivato il 30 dicembre nel più assoluto riserbo accompagnato da un gruppo di amici che ha volato con lui sull’aereo privato. Il Castello di Procopio è proprietà dell’imprenditore Lebedev, proprietario anche giornali inglesi The Indipendent e Evening Standard, ed è stato al centro di matrimoni e vacanze di attori e vip nel corso degli anni.

L’attore Ian McKellen, protagonista anche della serie X-men nel ruolo di Magneto, è ripartito oggi sempre dall’aeroporto San Francesco.