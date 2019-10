Freddo in arrivo, quando si potranno accendere i termosifoni?

In queste ore a Perugia il freddo è tornato a farsi sentire, all'improvviso, facendoci piombare in poco tempo nel pieno dell'autunno. Ecco che anche la temperatura all'interno delle case si fa rigida, il caldo dell'estate è ormai solo un ricordo.

Ma quando si possono accendere i termosifoni? Sono bastate 24 ore di freddo a far spuntare questa frase. L'accensione della caldaia del condominio è regolamentata dalla legge 10/1991 che definisce quando si può accendere il riscaldamento centralizzato in base alla zona climatica di residenza. Perugia è inserita nella fascia climatica D. Caloriferi accesi quindi solo a partire dal 1 novembre, per un massimo di 12 ore al giorno.

Oltre la data di accensione, anche le ore di attività delle caldaie sono definite per legge a seconda delle fasce climatiche. Di norma gli impianti vanno accesi dopo le cinque del mattino e spenti entro le 23.

LE DATE DI ACCENSIONE CITTA' PER CITTA'