FOTO Festival di Sanremo, Monica Bellucci pianta in asso Amadeus: questa la reazione dei social

Un 'no' pesante quello dell'umbra Monica Bellucci, che attraverso una nota del proprio ufficio stampa ha comunicato la rinuncia a partecipare al prossimo Festival di Sanremo per 'cause maggiori". Forse un modo elegante, quello della 55enne attrice e star internazionale nata a Città di Castello per sfilarsi da una kermesse che nei giorni scorsi è stata travolta dalle polemiche per le frasi del conduttore Amadeus riferite a Francesca Sofia Novello, che a detta dell'anchorman è stata scelta come una delle donne che lo affiancheranno nella conduzione fidanzata di Valentino Rossi "per la sua bellezza e per la capacità stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro". Prima ancora si era scatenato il dibattito pubblico sulla partecipazione della giornalista di origini palestinesi Rula Jebreal, criticata dai sovranisti, e c'era stata anche la rinuncia da parte del cantante Salmo mentre nel frattempo era finita nell'occhio del ciclone la pesenza tra gli artisti in gara di Junior Cally a causa dei testi di alcuni suoi brani a sfondo sessista. La scelta fatta dalla Bellucci ha intanto 'acceso' il dibattito sui social, con gli internauti scatenati: ecco una raccolta di alcuni post...