"Il nome della Rosa" in tv, la prima puntata: trama, cast e anticipazioni

Ci siamo. "Il nome della rosa" va in onda. Oggi, lunedì 4 marzo, la prima puntata in prima serata su Rai 1.

La serie tv, girata anche a Perugia e Bevagna, è ispirata al best seller mondiale di Umberto Eco, per la regia di Giacomo Battiato.



Il cast è di rilievo internazionale. Protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian Koch, James Cosmo e -Michael Emerson nel ruolo dell'Abate.



Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un'indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. La serie sarà trasmessa in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat.