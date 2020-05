Fase 2, tutte le regole per fare acquisti nei negozi in sicurezza

Siamo da alcuni giorni nel pieno della Fase 2 dell’emergenza sanitari da Coronavirus è finalmente è arrivato il momento di tornare nei negozi a fare i nostri acquisti.

Ormai l’allentamento delle misure di contenimento del contagio ci permette di poter tornare in tutti i nostri shop preferiti, che siano grandi centri commerciali o piccoli negozi di paese. Ma ci sono naturalmente delle regole importantissime da seguire per la sicurezza nostra e di chi lavora nei negozi. Vediamole insieme.

Le regole per fare shopping in sicurezza

Si può accedere in un negozio in base alla proporzione: un cliente e due lavoratori per un locale di 40 metri quadrati; se il negozio è più piccolo, vi possono stare un lavoratore e un cliente

in base alla proporzione: un cliente e due lavoratori per un locale di 40 metri quadrati; se il negozio è più piccolo, vi possono stare un lavoratore e un cliente se gli spazi sono grandi, devono essere dotati di percorsi differenziati per ingresso e uscita

per ingresso e uscita all'ingresso e alle casse devono essere presenti distributori di gel igienizzante

i locali dovranno essere puliti due volte al giorno , all'apertura e in pausa

, all'apertura e in pausa i dipendenti dovranno indossare sempre la mascherina

i clienti possono toccare la merce solo se muniti di guanti

una volta provati, i vestiti verranno sanificati

In poche parole, dunque che, per andare a fare acquisti nel nostro negozio preferito è indispensabile avere mascherina e guanti.

Per quanto riguarda il momento del pagamento, è bene abituarsi ad utilizzare carte di credito e bancomant pagamenti tramite smartphone: sono di certo più sicuri rispetto a toccare banconote e monetine, in termini di igiene.

Molti I negozi si sono attrezzati con una segnaletica da pavimento, che indica ai clienti il percorso da seguire e che suggerisce dove posizionarsi quando si è in attesa alle casse.

Tante persone però sono ancora spaventate dall'idea di fare shopping in un negozio, perchè temono il contagio. In questo caso esiste una meravigliosa alternativa con l’acquisto online (non sempre comodo, specie se non si è mai a casa per ricevere il corriere): specialmente quando servono prodotti in tempo breve (le spedizioni causa Covid sono molto più lente), l’ideale è ordinare online ciò che interessa per poi andare in negozio solamente per ritirare il pacco. Questo tipo di servizio è già offerto da molto tempo dai grandi brand, ma in questa fase anche i piccoli commercianti si sono attivati in questa direzione, ricevendo gli ordini anche via WhatsApp e tenendo pronta la merce per il cliente che verrà a ritirarla. Basti pensare ai mercati di Coldiretti a Perugia, che in questo modo garantiscono ai clienti la scelta dei prodotti desiderati, senza dover fare la fila al banco per sceglierli sul posto.