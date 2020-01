Fagottini di patate ricchi

La combinazione particolare di verdure con la fragranza inconfondibile della pasta sfoglia, sarà in grado di offrirvi una pietanza ideale come antipasto o contorno.

Cuocete in forno su una placca i pomodori pelati e tagliati a metà, irrirati con un filo d'olio e un pizzico di sale. 200° per 45 minuti. Scaldate in un tegame 3 cucchiaio d'olio con 50 gr di burro, aggiungete l'agio e le patate tagliate a fettine; lasciate cuocere 10 minuti. Scolate il tutto su carta assorbente da cucina. Cuocete in acqua salata gli spinaci, scolateli e strizzateli bene, prendete un rotolo di sfoglia, tagliatelo a metà nel senso della larghezza. Ponete al centro di ogni metà alcune fettine di patata, peziz di pomodoro, un po' di spinaci e irrorare con un filo di xtravergine. Chiudete piegando i lati della pasta verso l'inteerno e arrotolate formando dei fagottini. Fate lo stesso con gli altri rotoli di sfoglia. Cuocete poi i fagottini in forno, dopo averli cosparsi con i semi di sesamo. Infornate a 180° per venti minuti.