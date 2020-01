Spettacolo in cielo: umbri con il naso all'insù per l'eclissi lunare

Sguardo rivolto al cielo per gli umbri, che come tutti gli italiani non vogliono perdersi la prima eclissi del 2020 che vedrà protagonista la luna tanto ai cari poeti.

Una eclissi di penombra, che affievolirà la luce riflessa dal satellite terrestre quando attraverserà la parte più esterna del cono d'ombra che la il nostro Pianeta proietta nello spazio.

Lo spettacolare fenomeno sarà visibile in Europa ma anche in Asia e Africa e dopo il suo inizio (intorno alle ore 18) proseguirà per alcune ore (fino alle 22 circa) con il suo culmine verso le ore 20. Già scatenati gli 'internauti' che hanno iniziato a pubblicare sui propri profili social le immagini di questa speciale luna del 10 gennaio.