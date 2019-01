Eclissi totale della luna di sangue, spettacolo in cielo: gli orari esatti

Spettacolo in cielo. Eclissi totale di luna rossa a gennaio, la prima del 2019. L'appuntamento con l'eclissi totale di Luna è per l'alba di lunedì 21 gennaio 2019, precisamente alle 5.41 quando inizierà la fase di eclisse totale che si concluderà un'ora e due minuti dopo, alle 6.43.



La prossima eclisse totale di Luna di cui sarà visibile tutta la fase di totalità avverrà il 31 dicembre 2028. La prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi avverrà il 20 dicembre 2029.