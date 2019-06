Don Matteo 12, l'omaggio a Spoleto nella prima puntata: riprese in piazza del Mercato

"Un ringraziamento alla città per l’ospitalità concessa in queste stagioni. La prima puntata della dodicesima stagione di “Don Matteo” inizierà con un tributo a Spoleto e la messa in onda di immagini che ritrarranno le principali piazze e vie del centro storico in tutta la loro bellezza".



Ad annunciarlo è il Comune di Spoleto, che spiega: "La troupe della casa di produzione Lux Vide, che sarà in città fino al 22 giugno prossimo, effettuerà le riprese in piazza del Mercato giovedì 6 giugno. Trattandosi di scene che rivestono una particolare importanza, in quanto dovranno ritrarre sia la città deserta, sia piena di persone festanti, è prevista una “chiusura scenica” degli esercizi commerciali".

E ancora: "Per consentire il lavoro della troupe, che giovedì mattina effettuerà le riprese della sequenza della città deserta, il traffico veicolare e pedonale verrà interrotto temporaneamente durante i ciak (2/3 minuti ciascuno) dalle ore 7.00 alle ore 11.30, permettendo il passaggio tra un ciak e l’altro. Si precisa inoltre che la parte centrale delle riprese si svolgerà dalle ore 7.00 alle ore 9.30, pertanto dalle ore 9.30 alle ore 11.30 sarà consentita una maggiore frequenza di passaggio in piazza del Mercato".