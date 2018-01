Don Matteo 11, le anticipazioni della prima puntata in onda su Rai 1

Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, torna su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione. Giovedì 11 gennaio, alle 21:25 su Rai 1, la prima puntata.

La novità più importante quest'anno la scopriremo in Caserma. A Spoleto arriva infatti un nuovo Capitano, anzi una "Capitana": Anna Olivieri, un'ufficiale donna, giovane, bella e preparata, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ma le novità per Cecchini (Nino Frassica) e Don Matteo (Terence Hill) non sono finite. A stravolgere la vita del Maresciallo arriverà anche un bambino, legato misteriosamente al suo passato. Un nuovo arrivo che metterà a dura prova la sua pazienza. Don Matteo, invece, si dovrà confrontare con Sofia, una ragazzina di 16 anni, che ha un passato di grande sofferenza ed è in piena ribellione adolescenziale.

Don Matteo 11, prima puntata: le anticipazioni