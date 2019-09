Ditelo con un fiore! Tutti i coloratissimi modi per comunicare emozioni e pensieri con un linguaggio sempre piacevole ed eco-friendly

Siamo nell’epoca dei messaggi whatsapp, magari vocali, per fare prima. Nell’epoca delle emoji, dei simboli che tendono a riassumere e, in certi casi, sminuire il messaggio che vogliamo trasmettere. Ecco perché i designers si affannano a inventare sempre nuove “faccine” da proporre agli smanettatori de touch screen, perché a volte è davvero difficile esprimere un pensiero e ancora di più un’emozione con un linguaggio troppo sintentico.

Ma esiste un modo di comunicare che non passa mai di moda, che è sempre piacevole, che riesce a colpire il destinatario del nostro messaggio e che è pure eco-friendly: il linguaggio dei fiori.

Infatti, ogni fiore nasconde un particolare significato, con il suo colore, il suo profumo e la sua stagionalità.

Regalare un fiore o una pianta è un’azione gentile e che richiede il tempo (e in parte anche il denaro) per pensare alla persona che lo riceverà, e in un’epoca in cui il tempo per le relazioni sembra tempo sprecato, sicuramente il destinatario di un pensiero tanto affettuoso e ricercato si sentirà una persona speciale per voi.

Pensando di regalare un profumato mazzo di fiori, bisogna certamente tenere in considerazione a chi lo si dona.

Infatti, esiste un vero e proprio “galateo” per le piante. Se ad esempio il nostro pensiero è diretto a una signora diciamo sopra i trent’anni, va bene regalare fiori come orchidee, tulipani, viole, gardenie e rose rosse. Per una ragazza più giovane invece sono indicati mughetti, lillà, margherite e rose rosa. E perché non regalare fiori ad un uomo?

I fiori poi vanno sempre regalati in numero dispari e certamente corredati da un biglietto con il vostro nome e il motivo per cui fate questo omaggio floreale.

Se il destinatario dell’omaggio è particolarmente sensibile al problema del rispetto della natura, allora vietati i fiori recisi! Optate meglio per una pianta con le radici.

Il “vocabolario” dei fiori

Ecco i principali significati dei fiori e… attenti, non sono solo concetti positivi, possono voler dire anche qualcosa di non bello!

amaryllis: fierezza

anemone: candore

artemisia: serenità

aspodelus: dispiacere

azalea: fortuna

balsamina: approccio al fidanzamento

biancospino: speranza

bucaneve: consolazione

calendula: dispiacere

calla: raffinatezza, bellezza

camelia: sacrificio, costanza di sentimenti

capelvenere: discrezione

crisantemo: dolore

dalia: riconoscenza

edera: tenerezza - promessa di fedeltà

eliotropo: voluttà

erica: solitudine

fiordaliso: delicatezza

fior d'arancio: richiesta di matrimonio

fior di pesco: compiacenza

fresia: amore platonico

gardenia: sincerità

garofano bianco: fedeltà

garofano rosso: orrore

garofano giallo: sdegno

garofano roseo : sensazione

gelsomino: timidezza - amabilità

gelsomino bianco: amabilità

geranio: sciocchezza

giacinto: benevolenza

giglio: grandezza - purezza

ginestra: pulizia

girasole: falsa ricchezza

giunchiglia: desiderio

gladiolo: rispetto

glicine: amicizia disinteressata

ghirlanda di fiori: catena d'amore

ibiscus: corteggiamento

kockia: dichiarazione di guerra

lavanda: diffidenza

lilla' bianco: amore sincero

magnolia: bellezza superba

magnolia bicolore: pudore

malvone: fecondità

margheritino : leggerezza - fatuità'

margherita: semplicità', bontà d'animo

mimosa: sensibilità'

mirto fiorito: amore tradito

myosotis: ricordo

mughetto: ritorno di felicità

narciso: amore piacente, vanità

orchidea: lusso e sensualità

ortensia: freddezza

papavero: lentezza - dubbio - sorpresa - storditezza

papavero rosso: orgoglio

passiflora: fedeltà

pervinca: dolce ricordo

pratolina: contraccambio di sentimenti

primula: speranza

rosa bianca: amore innocente e silenzioso

rosa gialla: amore infedele,vergogna, tradimento

rosa rosa: freschezza - tenerezza, amore nato da poco

rosa rossa: amore e passione

salvia splendens: stima

stella di natale: buona fortuna

sterlitizia: turbamento

tuberosa: indifferenza - richiesta illecita

tulipano: messaggio d'amore

viola del pensiero: sei sempre nel mio pensiero

viola mammola: pudore, modestia, timidezza

