Rosita Merli vince Cuochi d'Italia 2018, la cucina dell'Umbria è la migliore dello Stivale

Campioni, con gli umbricelli al tartufo e funghi e la faraona in salmì. La cucina di Gubbio e dell’Umbria è la migliore d’Italia. Rosita Merli di Gubbio batte il Lazo in finale e vince "Cuochi d'Italia", la trasmissione condotta da Alessandro Borghese su Tv8. La cuoca dell'Osteria del Bottaccione è la regina della tavola regionale in Italia. Ad incoronarla i giudizi degli chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, giudici del programma di Borghese.