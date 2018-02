Rosita Merli porta l'Umbria in finale a Cuochi d'Italia 2018 con Alessandro Borghese

Umbria in finale a “Cuochi d’Italia”, il talent show di cucina in onda su TV8. Rosita Merli, cuoca eugubina dell’Osteria del Bottaccione di Gubbio vince la semifinale contro la Campania e ora è pronta a sfidare il Lazio.



Gli stringozzi alla norcina di Rosita hanno stregato i giudici della trasmissione di Alessandro Borghese. Per lei un 8 da Cristiano Tomei e un 7 da Gennaro Esposito, per un 15 finale. E stasera c’è la finale. La vittoria finale per la cuoca eugubina nella seconda edizione del Campionato nazionale di cuochi regionali, è lì, a portata di mano.