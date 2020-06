Coronavirus e turismo, Jovanotti in bici 'testimonial' speciale dell'Umbria: "Pietralunga favolosa"

Nel giorno in cui riprendono gli spostamenti tra regioni e entra definitivamente nel vivo la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus c'è chi approfitta subito per 'sconfinare' in Umbria sui pedali dalla vicina Toscana. Il ciclista è Lorenzo Cherubini, cantautore di Cortona che sui social si è trasformato in un 'testimonial' speciale per la Regione Umbria, impegnata in una campagna promozionale per rilanciare il turismo dopo le lunghe settimane di 'lockdown' e le polemiche delle settimane scorse, quando era stata considerata a 'medio rischio' come la Lombardia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Oggi Umbria! - ha scritto 'Jova' nelle 'stories' del suo profilo Instagram -. Volevo andare a Gubbio ma la strada da Umbertide è piena di camion così ho deviato per Pietralunga, scoprendo una strada favolosa!" E dopo anche il 'selfie' di rito, davanti al santuario della Madonna dei Rimedi che si trova nel comune appenninico.