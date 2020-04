Ecco il 'dizionario' Covid-perugino: flash mob? Un po' come 'fa lbucciotto ntol terrazzo'

Grande senso civico e di comunità quello mostrato dai perugini in queste lunghe settimane di emergenza coronavirus, come dimostra il netto miglioramento dei dati sull'emergenza coronavirus. Un'emergenza affrontata però con l'ironico ma innocente cinismo di un popolo che del distanziamento sociale - lo 'sta ntól tuo' - è 'portatore sano'.

E dopo l'accorato video appello '#steteachesa' lanciato dai vip perugini, capitanati dai 7Cervelli che non mancano nel frattempo di 'informare' con le edizioni straordinarie dei loro tg, ecco che le pagine social 'Wikidonca' e 'Le Frasi in perugino #ardillo' rielaboramo un testo diventato in questi giorni virale su whatsapp e pubblica un divertente dizionario Covid-perugino. Il 'lockdownd' diventa così 'barricà gnicosa' e gli assembramenti nient'altro che 'pipinara', mentre come 'gente strutta' viene visto il comitato tecnico-scientifico. E i 'flash mob'? Un po' come 'fa lbucciotto ntol terrazzo'...

IL DIZIONARIO COVID-PERUGINO DI 'WIKIDONCA'

lockdown - barricà gnicosa

smart working - picchiarume da fa a chèsa

paziente positivo - bolso

paziente asintomatico - bolso ncla febbre magnarella

distanziamento sociale - nn t'apiccichè

superare il picco - passè l toppo

dispnea - nnartirè l fiato

assembramenti - pipinara

pre-triage - grellèta dei dottori

virus - virusse

tampone - cottonfiocche

droplet - smejarinèta

quarantena - hè da armané ntol tuo

comitato tecnico-scientifico - gente strutta

vaccino - puntura

respiratore polmonare - machinetta

flash mob - fa lbucciotto ntol terrazzo