Coronavirus, Laura Chiatti parla con le marionette: "La forza del lupo è il branco"

Nei giorni difficili dell'emergenza coronavirus la quarantena mette a dura prova mamme e papà, per i quali non è facile gestire nell'isolamento domestico i bambini. E una mamma come le altre è l'attrice umbra Laura Chiatti, sposata con il collega marscianese Marco Bocci, che cerca di ricorrere alla fantasia e alla creatività per coinvolgere i loro due bambini.

Ecco così che nel salotto di casa spuntano un piccolo teatrino e due marionette, e come nella tradizione delle favole alla fine c'è sempre un insegnamento che si può imparare giocando: "Perché la forza del branco è il lupo, e la forza del lupo è il branco" è il messaggio poi postato dalla Chiatti su Instagram a corredo dell'immagine che immortala il teatrino casalingo. Un messaggio prezioso per i suoi bambini ma non solo, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, dove nel branco si possono rivedere i milioni di italiani che restano a casa per tutelare la salute delle persone più deboli.

Un post seguito a un altro altrettanto toccante, in cui la si vede giocare insieme a uno dei figli con un supereroe e questo messaggio dedicato a tutte le persone impegnate in prima linea nella lotta al coronavirus: "Buongiorno e un grazie infinito a tutti i nostri veri supereroi che stanno lottando per noi"