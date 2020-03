Coronavirus, Marco Bocci non ci sta: "La guerra in Siria uccide donne e bambini. Chi ci pensa?"

Non c'è solo il coronavirus nel mondo, dove guerre e altre calamità mettono in pericolo le vite di centinaia di donne, uomini e bambini. A rimarcarlo sul suo profilo Instagram è l'attore marscianese Marco Bocci, impegnato in questi giorni nel set di 'Bastardi a mano armata' (thriller diretto da Gabriele Albanesi).

"Il mondo è troppo preso dall'emergenza Coronavirus per accorgersi che a Idlib, in Siria, è in atto una guerra che non risparmia donne e bambini: una vera e propria strage silenziosa, che si sta compiendo nell'indifferenza generale - si legge nel testo 'postato' da Bocci -. 'È come la fine del mondo' dichiarano i volontari delle organizzazioni umanitarie che tentano di salvare i civili se non dai raid aerei quantomeno dal gelo che uccide soprattutto i più piccoli, i quali fuggono dalla città trovando ripari di fortuna sulle montagne. Ma noi pensiamo al virus".Un post di rabbia e compassione quello di Bocci, che a corredo della foto con il testo ha aggiunto un "Pietà. Solo questo".

Tra le miglia di 'likes' anche quello dell'attrice umbra e sua compagna Laura Chiatti, che aveva già mostrato di apprezzare nei giorni scorsi la lettera idealmente indirizzata dall'imprenditore umbro Brunello Cucinelli a una 'persona umana': "Tutto ciò di cui avevamo bisogno" era stato il commento della splendida Laura al post del 're del cachemire'.