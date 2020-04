La quarantena si fa sexy: Laura Chiatti 'catturata' senza veli da Marco Bocci

"Foto fatta da Marco Bocci" e un cuoricino a corredo. Questa l'essenziale didascalia su un post instagram dell'attrice umbra Laura Chiatti, come essenziale e sexy è la versione in cui l'ha ritratta il collega marscianese, con cui è sposata da quasi 6 anni. Uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i fan della bella 'Laura' come dimostrano gli oltre 35mila 'likes' totalizzati in poche ore.

Visualizza questo post su Instagram Foto fatta da @marcoboccireal ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Apr 2020 alle ore 11:45 PDT