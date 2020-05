Fase 2, Marco Bocci e Laura Chiatti al bar con la mascherina... di coppia

"Finalmente al bar con la mascherina non invertita". Così l'attrice umbra Laura Chiatti celebra sul suo profilo Instagram le riapertura scattate il 18 maggio che consentono alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus di entrare nel vivo. Un momento immortalato da uno scatto in cui la si vede con il marito e collega marscianese Marco Bocci, che come lei indossa una 'mascherina di coppia'. Per quei pochi che ignorassero l'amore che lega i due artisti, è ben chiaro il messaggio impresso sulle loro protezioni: "Lei è mia" e "Lui è mio".

