Bando per il servizio civile, tutte le possibilità in Umbria per i giovani tra 18 e 28 anni

C’è tempo fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019 per presentare domanda di partecipazione al servizio civile come volontari. Il bando interessa i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile e che possono scegliere uno dei 3.797 progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020 su tutto il territorio nazionale oppure all’estero, per un totale di 39.646 posti disponibili.

I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi e tra quelli disponibili in Umbria figurano nei vari comuni del territorio, associazioni di volontariato, cooperative sociali, residenze protette per anziani, ma anche Caritas diocesane: tutti i percorsi disponibili sono elencati nel sito della Regione Umbria.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

Nella sezione "Selezione volontari SC" ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito web dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, in maniera semplice e diretta, potrà meglio orientare i ragazzi tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.