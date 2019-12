Cinque location bellissime in provincia di Perugia dove trascorrere i primi giorni del 2020

L’Umbria va forte, anzi fortissimo con il turismo: secondo Confesercenti le strutture ricettive della regione hanno registrato il sold out per il fine anno. Allora, oltre alla magica notte di San Silvestro con le mille possibilità di veglioni e feste in piazza in tutti i principali borghi e paesi, oltre ai suggestivi presepi viventi e oltre alle incantevoli location trasformate e veri e propri gioielli, ecco cinque idee per trascorrere i primi giorni del 2020 nella regione cuore verde d’Italia.

1. Solomeo. Conosciuto universalmente come la patria del cachemire, il piccolo borgo di Solomeo, nel comune di Corciano è un luogo di pace dove trascorrere nella quiete ma anche nella perfetta cornice natalizia le prime albe dell’anno 2020.

2. Castiglione del Lago. Si tratta di una delle location più suggestive che si affacciano sul Trasimeno. Da non perdere quest’anno l’albero di Natale sull’acqua, che allieterà fino al 6 gennaio i turisti provenienti da ogni dove per ammirare uno spettacolo a dir poco unico.