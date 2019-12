Cinque idee "low cost e "last minute" per i regali di Natale

Natale è sempre più vicino, ma il portafoglio è sempre “magro”? Nessun problema, si possono fare dei regali belli e apprezzati anche con un budget limitato.

Non c’è bisogno di ricadere necessariamente sul solito pigiama in flanella o sui calzini natalizi, ci sono tante soluzioni low cost ma dall’"effetto wow" assicurato. Ecco qualche idea in proposito, adatta a tutti:

libri antistress da colorare: se pensate che i grandi non ne abbiano bisogno, vi sbagliate. Si tratta di un regalo semplice ma efficace come rimedio allo stress. Sono libri da colorare per adulti estremamente curati nei dettagli, che stimolano la logica, la creatività e le emozioni, allontanando i pensieri negativi. Spazzolino da denti elettrico: perfetto regalo anche nella versione da viaggio, è un accessorio ideale per prendersi cura della propria igiene orale. Regalo economico, ma super utile e mai banale, esiste anche nella versione per bambini con vari personaggi dei cartoon. Mouse senza fili: per chi lavora con il computer, non si sbaglia mai a regalare un mouse senza fili, meglio se ambidestro, dal design ergonomico e dall’impugnatura in gomma per il massimo comfort. Frullatore: anche in questo caso è un classico, ma non ripetitivo. Nella versione a immersione è ideale per la preparazione di diverse pietanze e bevande a base di frutta. Scegliete un modello con velocità regolabile e lame rigorosamente in acciaio inox. Power bank: comodo e utile davvero per tutti quelli che posseggono uno smartphone o un tablet, si tratta di una batteria esterna da usare per fornire energia a diversi dispositivi elettronici. Un regalo di Natale economico, ma utilissimo da regalare all’amico che vuole restare sempre online.

Per questo tipo di acquisti potete trovare qualche spunto a Perugia e dintorni nei grandi magazzini più forniti come:

GranCasa

Via Palmiro Togliatti 06073 Corciano PG www.grancasa.it/

Maury's Ellera di Corciano

Via Pierluigi Nervi, 1 tel 075 517 3312

Viale del Popolo, 30 Bastia Umbra https://www.maurys.it/

Luci e Cose arredamenti

Via Corcianese 075 517 1080 web: https://luciecose.com/