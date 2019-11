Calendario dell'Avvento personalizzato, ecco come farlo in casa

Se avete bimbi in casa, o semplicemente amate rilassarvi con il fai da te, il periodo delle festività natalizie è davvero ideale per sbizzarrirsi con la fantasia, armati di forbici, cartoncino, stoffe e quant’altro.

Vediamo allora come realizzare in casa il calendario dell'Avvento, un compagno che ogni giorno in attesa del santo Natale potrà regalarvi o regalare un piccolo momento di gioia per cominciare con il piede giusto ogni giornata.

Bustine o sacchetti potranno essere riempiti con piccoli doni, come piccoli giocattoli, dolcetti o caramelle, ma anche frasi speciali che facciano riflettere sulla bellezza dell’attesa. Le idee per realizzare un calendario dell'Avvento unico sono davvero tante, eccone alcune tra le più belle.

1. Calendario dell'avvento con bustine

Questo kit fai da te contiene tutto il necessario per creare e riempire un calendario dell'Avvento personalizzato. Le 24 bustine total white diventano colorate e divertenti con gli adesivi a tema natalizio. Babbo Natale, la simpatica renna e l'immancabile elfo scandiranno l’attesa, dal primo al ventiquattro dicembre. Perfetti anche per i bambini, potrete riempire i sacchetti con golosi dolci e nasconderli per una caccia al tesoro appena svegli e rendere piacevole l'inizio della giornata.

2. Calendario dell'avvento con sacchetti

Il calendario dell'avvento può anche rientrare tra gli addobbi che non possono mancare in casa per ricreare l'atmosfera natalizia. Il set formato da 24 sacchetti in tessuto è perfetto per decorare la camera dei bambini, la cucina o il corridoio. I sacchetti di stoffa si possono appendere con le pinzette di legno e con la cordicella, e per il tocco finale, ecco i colorati adesivi con i numeri. Grazie alle comode dimensioni, ogni bustina di stoffa potrà contenere dolcetti o regalini di ogni tipo.

3. Calendario dell'avvento con bicchieri del caffè

Questo splendido set per il calendario dell'Avvento è ideale per l’ufficio, pensato per gli amanti del caffè e non solo. Il kit contiene tutto il necessario per personalizzarlo e decorarlo. Dopo aver riempito i bicchieri con gadget, dolci a base di caffè e piccoli oggetti, non vi resta che completarli con il nastro colorato e con gli adesivi con i numeri. Appoggiato su una mensola o vicino alla macchina del caffè, il vostro calendario dell'avvento personalizzato sarà la decorazione immancabile per il periodo prenatalizio.

4. Calendario dell'avvento con renna

Cosa sarebbe Babbo Natale senza la sua slitta trainata dalle simpatiche renne? Se volete realizzare il calendario dell'Avvento da soli, questo set fa al caso vostro. I sacchetti di carta marroni possono essere personalizzati e ricreare il divertente volto delle renne. Basta ritagliare dal foglio gli occhi, le corna e i numeri e avrete il calendario dedicato alle renne senza dimenticare Rudolph con il suo naso rosso.

5. Calendario dell' Avvento in legno

Il calendario dell'avvento realizzato in legno porta molta allegria in casa. L'albero di Natale, la casetta di marzapane o il trenino, la scelta è davvero ampia. Ogni scatolina può essere riempita singolarmente con oggetti home made, cioccolatini e tanto altro. Gli sportelli con aperture magnetica terranno al sicuro tutti i regali.

Per trovare idee e spunti per un calendario dell'Avvento davvero personalizzato, a Perugia potete fare un salto nelle più fornite cartolerie:

Rastelli Store - Cartoleria Giocattoli Prima Infanzia

Corso Pietro Vannucci, 63 tel 075 572 9050

Via Mentana, 55, 075 500 7985 web: http://www.rastellistore.com/

Cartoleria Pellegrini

Via Adriatica, 87 tel 075 372 3759web: https://www.facebook.com/cartoleriapellegrini/

L'Erba Voglio - Cartolibreria Giocattoli

Via Annibale Vecchi, 72 tel 075 45429

Bragiola

Via della Pallotta, 38 tel 075 35656 web: http://www.bragiola.it/shop/