L'Umbria che incanta: Monica Bellucci e Laura Chiatti insieme su Instagram

Orgoglio umbro con due delle bellezze più amate in Italia e all'estero: Monica Bellucci e Laura Chiatti insieme in uno scatto solo non è cosa da tutti i giorni ma i fan delle due attrici hanno potuto ammirarle oggi grazie a una storia Instagram postata dalla magionese Chiatti, che sul suo profilo fa una dedica speciale alla sua collega tifernate ormai da anni star internazionale del cinema: "Bei ricordi... io e la mia compaesana Monica Bellucci, nonché donna più bella del mondo".